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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

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Премьер-министр РФ Михаила Мишустин поручил ограничить с 30 марта движение через российскую границу из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, 28 марта, на сайте правительства.

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Речь идет в том числе об участке российско-белорусской границы.

Нововведение не коснется дипломатов и членов их семей, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны.

Также границу смогут пересечь россияне — водители грузовых автомобилей международного сообщения, члены экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.

Запрет не распространится на тех, кто будет выезжать из страны из-за смерти близкого родственника, на жителей Калининградской области, следующих транзитом на основную часть страны или обратно, а также россиян, постоянно проживающих на территории ДНР или ЛНР.

Ранее в субботу МИД РФ сообщил, что более 133 тыс. россиян вернулись на родину с 20 по 27 марта.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем местном жителе. Пять человек умерли в Москве.

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