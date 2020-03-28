В Москве стартовал конкурс для школьников «Большая перемена»

Церемония открытия всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» состоялась в Москве в режиме онлайн. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное — верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие, уже выигрывают», — отметил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, каждый участник конкурса может рассчитывать на обратную связь от профессионалов, а также на доступ к программам дистанционного обучения.

Конкурс ориентирован на учащихся 8–10-х классов. Кириенко отметил, что этот проект позволит участникам проявить себя и свои уникальные способности, даже несмотря на сложную обстановку в мире, которая возникла в результате пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Лучшие участники получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах страны, а лучшие 20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей.

Конкурс продлится до 22 июня текущего года.

Организатором конкурса является некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», а также движение школьников «ПроеКТОриЯ».

22 марта в Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов. Девятилетняя Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.