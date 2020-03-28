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Контроль за соблюдением ПДД усилен на дорогах Брянской области

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Усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения будут вести инспекторы ДПС в Брянской области с 28 марта по 5 апреля.

«Для эффективности проводимой профилактической работы также будет осуществляться скрытый контроль с использованием автомобилей без цветографических схем и специальных сигналов. На федеральных автодорогах будут дополнительно выставлены приборы автоматической фиксации административных правонарушений», — рассказали в УГИБДД по региону, передает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, Госавтоинспекция Ставропольского края запустила операцию «Скорость», которая продлится до 29 марта. Особое внимание уделяют автомобилям с номерами из других регионов. Рейды проводят круглосуточно на трассе «Кавказ», дороге Минеральные Воды — Кисловодск, в регионе КМВ.

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