Контроль за соблюдением ПДД усилен на дорогах Брянской области

Усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения будут вести инспекторы ДПС в Брянской области с 28 марта по 5 апреля.

«Для эффективности проводимой профилактической работы также будет осуществляться скрытый контроль с использованием автомобилей без цветографических схем и специальных сигналов. На федеральных автодорогах будут дополнительно выставлены приборы автоматической фиксации административных правонарушений», — рассказали в УГИБДД по региону, передает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, Госавтоинспекция Ставропольского края запустила операцию «Скорость», которая продлится до 29 марта. Особое внимание уделяют автомобилям с номерами из других регионов. Рейды проводят круглосуточно на трассе «Кавказ», дороге Минеральные Воды — Кисловодск, в регионе КМВ.