В США дайверы подняли коллекцию раритетных авто со дна реки
Со дна реки дайверы подняли коллекцию раритетных авто. Аквалангисты решили проверить легенду об утонувшем пикапе. Вместо одной машины на дне обнаружили шесть. Среди необычных находок — Mazda RX-7 и Ford Mustang Mach 1 1973 года. Предположительно, автомобили пролежали на дне около 40 лет.
Неизвестно, откуда взялось это автомобильное кладбище. Возможно, найденные модели утопили угонщики или страховые мошенники.
Со дна реки дайверы подняли коллекцию раритетных авто. Аквалангисты решили проверить легенду об утонувшем пикапе. Вместо одной машины на дне обнаружили шесть. Среди необычных находок — Mazda RX-7 и Ford Mustang Mach 1 1973 года. Предположительно, автомобили пролежали на дне около 40 лет.
Неизвестно, откуда взялось это автомобильное кладбище. Возможно, найденные модели утопили угонщики или страховые мошенники.