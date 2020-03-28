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В США дайверы подняли коллекцию раритетных авто со дна реки

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Со дна реки дайверы подняли коллекцию раритетных авто. Аквалангисты решили проверить легенду об утонувшем пикапе. Вместо одной машины на дне обнаружили шесть. Среди необычных находок — Mazda RX-7 и Ford Mustang Mach 1 1973 года. Предположительно, автомобили пролежали на дне около 40 лет.

Неизвестно, откуда взялось это автомобильное кладбище. Возможно, найденные модели утопили угонщики или страховые мошенники.

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