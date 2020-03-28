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Даниил Квят рассказал о желании провести боксерский поединок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своих хобби и желании провести любительский боксерский поединок.

По его словам, важно любить свое дело и испытывать к нему страсть, а также вкладывать силу и энергию. Однако необходимо соблюдать баланс. В этом ему помогают несколько хобби, в том числе игра на гитаре и занятия боксом, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».

Пилот рассказал, что хотел бы посетить гонку NASCAR, попасть на концерт американской рок-группы Kings of Leon, а также провести любительский боксерский поединок. С кем именно хотел бы встретиться Квят на ринге, он не уточнил.

В ноябре 2019 года Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1». У россиянина сломался двигатель, после чего он вылетел с трассы и столкнулся с барьером безопасности.

Российского гонщика то и дело преследуют неудачи: 18 октября на Гран-при в Мексике он был оштрафован на 10 секунд из-за столкновения с датчанином Кевином Магнуссеном из Haas, а 3 ноября его оштрафовали на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формула-1» Гран-при США за некорректный обгон.

Сам Квят назвал чушью решение судей оштрафовать его в последней гонке.

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