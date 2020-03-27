Более 40 млн рублей направят на ремонт домов культуры в Калужской области

В Калужской области запланирован ремонт нескольких домов культуры. На эти цели направят 41,6 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас проходит подготовка к капремонту сельских домов культуры. Работы запланированы в деревнях Людково (Мосальский район) и Болва (Спас-Деменский район), в селах Детчино (Малоярославецкий район) и Извольск (Износковский район), а также в поселке Новослободск (Думиничский район) и сельском поселении Совхоз «Чкаловский» (Дзержинский район). Об этом пишет газета «Весть».

Ремонт пройдет в рамках регионального проекта «Культурная среда».

11 марта в Барятинском районе Калужской области состоялась церемония открытия газопровода. Его протяженность составила 26 км. Он соединил 132 домовладения в деревнях Цветовка, Зайцева Гора и селе Милятино.