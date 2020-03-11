Газ провели еще в три деревни Калужской области

В Барятинском районе Калужской области провели газ сразу в три населенных пункта. Церемония открытия газопровода состоялась в среду, 11 марта, при участии замгубернатора региона Константина Горобцова.

Как сообщает газета «Весть», протяженность газопровода составила 26 км. Он соединил 132 домовладения в деревнях Цветовка, Зайцева Гора и селе Милятино.

2 марта сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. По ее словам, только девять субъектов РФ, участвующих в проекте, выполняют свои обязательства в рамках программы.

29 января глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство в ближайшее время подготовит предложения по ускорению газификации регионов.