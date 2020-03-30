Редкая болезнь: почему шерпам не грозит гипоксия

Кладбище на перевале Токла — одно из многочисленных захоронений покорителей Эвереста. Зачастую плохо подготовленные туристы требуют от проводников неразумных и опасных действий, что приводит к гибели и тех, и других. Из-за этого шерпы всё чаще стали отказываться от этой работы. Одним из последних крупных происшествий стал сход лавины в районе Кхумбу, под которой погибли 16 проводников