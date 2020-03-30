Редкая болезнь: почему шерпам не грозит гипоксия

Шерпы — живущий в районе Джомолунгмы народ, название которого стало нарицательным. Так теперь зачастую именуют любого проводника, который сопровождает туристические группы по сложному маршруту. Как бывшие скотоводы-кочевники стали незаменимыми гидами для покорителей горных вершин — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Первым районом, в котором осел кочевой народ, был непальский Кхумбу — неподалеку от высшей точки Эвереста, на границе с Тибетом. В 1970-х годах он вошел в состав Национального парка Сагарматха, а одной из главных статей его доходов стал туризм
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Традиционными занятиями шерпов являются земледелие и скотоводство, преимущественно разведение яков
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Шерпы носят одежду, сотканную из белого шелка-сырца или из грубой домотканой шерсти
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Фото: Global Look Press/Karsten Wrobel
Яки — вьючные животные, именно их шерпы используют для доставки тяжелых грузов в высокогорные лагеря. Обычно для перевозки всего необходимого снаряжается целый караван
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Фото: Getty Images/hadynyah
Сфера деятельности женщин не ограничивается домашними заботами, они часто ходят в экспедиции и носят поклажу наравне с мужчинами
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Шерпы считаются лучшими горными проводниками — они очень выносливы, а их организм за прошедшие тысячелетия на генетическом уровне адаптировался к жизни в условиях, к которым туристам приходится привыкать постепенно. Они практически не подвержены горной болезни
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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Кладбище на перевале Токла — одно из многочисленных захоронений покорителей Эвереста. Зачастую плохо подготовленные туристы требуют от проводников неразумных и опасных действий, что приводит к гибели и тех, и других. Из-за этого шерпы всё чаще стали отказываться от этой работы. Одним из последних крупных происшествий стал сход лавины в районе Кхумбу, под которой погибли 16 проводников
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Фото: Getty Images/hadynyah
Подавляющее число шерпов — буддисты, последователи Ньингма, старейшей тибетской школы, которая включает в себя элементы добуддистских верований. Они верят в многочисленных божеств и демонов, населяющих горы, пещеры, леса. Джомолунгму они почитают как Матерь мира
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Лукла — главный перевалочный пункт для туристов, направляющихся на Эверест. Здесь есть гостиницы и рестораны, где можно скоротать время и пройти период адаптации к высокогорным условиям, нанять гидов, а также купить необходимое снаряжение, которое на обратном пути можно продать за полцены
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sunil Sharma
В феврале туристы могут отметить с шерпами тибетский Новый год — Лосар. Он продолжается две недели и, как и во всем мире, сопровождается застольями, традиционной музыкой, танцами и народными гуляньями
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Фото: Getty Images/maroznc
Большинство рекордов по восхождению на Эверест принадлежит шерпам: Тенцинг Норгей вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари стал первым покорителем вершины, Аппа Тенцинг поднимался на нее 21 раз, Пемба Дордже сделал это за 8 часов 10 минут, а Бабу Чири провел там 21 час
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