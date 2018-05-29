Оказаться на высоте

Эверест, известный также как Джомолунгма, Сагарматха и Шэнмуфэн, возвышается над уровнем моря почти на 9 тыс. км. Он считается не только самой высокой, но и самой опасной для восхождения вершиной — в том числе из-за сложных климатических условий на вершине горы. Уровень кислорода там приближается к смертельным для человека отметкам
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Фото: Global Look Press/Karsten Wrobel
Тем не менее ежегодно сюда едут сотни, если не тысячи туристов — только в 2017 году здесь было зафиксировано более 600 успешных восхождений
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Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa
Наплыв желающих покорить «вершину мира» сократился только в 2014–2015 годах — тогда на Эвересте сошла мощная лавина, из-за которой погибли как минимум 13 проводников-шерп. Еще одна последовала за землетрясением, которое случилось здесь в 2015 году. На фото: лавина, сошедшая после землетрясения в 2015 году
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Фото: Depositphotos
Однако самому восхождению предшествуют месяцы (а иногда и годы) подготовки, а затем — сложный составной маршрут в Гималаи, совершить который можно как со стороны Непала, так и со стороны Тибета
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Фото: Depositphotos
Поселок Намче-Базар — один из главных туристических центров, расположенных по пути к Эвересту. Здесь еще можно найти большое количество отелей и гостиниц. Дальше туристической инфраструктуры почти не существует
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Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa
Базовый лагерь Эвереста в действительности состоит сразу из двух частей, расположенных в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, на высоте около 5,3 тыс. м над уровнем море, а северный — на стороне Тибета, на высоте примерно 5,1 тыс. м
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
Из-за слишком разреженного воздуха восхождение здесь совершают с кислородными баллонами. Но есть и те, кто решается попробовать свои силы и отправиться к вершине «налегке». Чтобы привыкнуть к недостатку кислорода, смельчаки тратят на акклиматизацию до полутора месяцев, хотя сам путь наверх занимает один или два дня
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Фото: Getty Images/Alex Treadway
Нехватка кислорода здесь — не единственная проблема. Не стоит сбрасывать со счетов также слепящее солнце и сильный ветер (у вершины его скорость может достигать 200 км/ч). На фото: человек, только что вернувшийся в базовый лагерь после успешного восхождения; на его лице — следы от солнечных ожогов и воздействия сильного ветра
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Фото: Getty Images/Jason Maehl
Большая часть людей сегодня поднимается на Эверест в составе коммерческих групп — в этом случае организаторы отвечают за транспортировку, поиск сопровождающего, а также устройство лагеря. Но стоит удовольствие недешево — такой подъем обходится в несколько десятков тысяч долларов. Впрочем, порой поднимаются в одиночку или небольшими группами. В этом случае искать шерпу и приобретать все соответствующие разрешения альпинистам приходится самостоятельно. Только на зарплату проводника может уйти до $8–10 тыс.
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Фото: Getty Images/Paula Bronstein
Растущая популярность Эвереста у альпинистов-любителей привела к тому, что на склонах горы стало скапливаться всё больше мусора, который оставляют сотни проходящих здесь за сезон экспедиций. Альпинистов уже попросили пользоваться алюминиевыми банками вместо стеклянных бутылок — их проще убирать, расплющив о камень. А Китай в 2018 году ввел дополнительный «мусорный» сбор в $5 тыс. для тех, кто поднимается со стороны Непала. Поможет ли это решить проблему — неизвестно. На фото: субботник, посвященный 50-летию покорения вершины
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Самую высокую вершину в мире, Эверест, впервые покорили 65 лет назад — тогда удача улыбнулась новозеландцу Эдмунду Хиллари и шерпе Тенцингу Норгею. С тех пор ежегодно сотни альпинистов приезжают в Гималаи, намереваясь повторить этот успех. Для многих мечта становится навязчивой идеей, за которую приходится заплатить жизнью. Иногда, несмотря на все усилия, подняться к вершине так и не удается, но многим все-таки улыбается удача. Как проходит подготовка и с чего начинается путь к вершине — в галерее портала iz.ru
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