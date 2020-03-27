Аварийный мост закрыли для автомобилей в Приморье

В Фокино (Приморский край) принято решение о закрытии аварийного моста. Конструкции просели, из-за чего переправа может рухнуть под тяжестью грузовика.

Часть плиты просела с одной стороны моста. В мэрии отмечают, что есть угроза обрушения конструкции. В связи с этим выезды на мост перекрыли бетонными блоками. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Предполагается, что старый мост будет ликвидирован. Строительство нового моста займет 14 месяцев.

Легковым автомобилям предлагают пути объезда по городским улицам Фокино. Грузовики должны ехать по объездной через Партизанск. При этом выход на мост разрешен для пешеходов.