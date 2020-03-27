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Проезд грузовиков по мосту на трассе Казань – Оренбург ограничат

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В Татарстане с 1 апреля 2020 года будет ограничен проезд большегрузных автомобилей по мосту через овраг в районе федеральной трассы Р-239 Казань – Оренбург. Об этом предупредили в пресс-службе «Волго-Вятскуправдора».

Ограничения будут действовать для транспортных средств массой более 25 т. Они связаны со снижением несущей способности искусственного сооружения. В компании просят неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.

Как поясняет ИА «Татар-информ», мост через овраг включен в состав мостового перехода на автодороге, который передали в федеральную собственность в ноябре 2018 года.

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