Тургеневский мост могут переименовать в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов выступил с предложением переименовать Тургеневский мост. Власти рассмотрят вариант присвоения мосту имени бывшего градоначальника Валерия Самойленко.

По словам Первышова, Самойленко является выдающейся личностью для Краснодара. При его участии были построены микрорайоны, дороги и мосты, в том числе Тургеневский мост. Переправа имеет символическое значение и соединяет Кубань с Адыгеей. Об этом сообщают «Кубанские новости».

В ближайшее время возможность переименования моста рассмотрит топонимическая комиссия.

В 2019 году в Краснодаре Театральная площадь была переименована в Главную городскую.



