Рейтинг Трампа достиг исторического максимума

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг исторического максимума в 47,1%. В то же время недовольных его работой ещё больше - 49,6%. Рост одобрения деятельности Трампа произошел на фоне усилий Белого дома по борьбе с коронавирусом и экономических мерах поддержки американцев.