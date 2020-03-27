Тысячи многоквартирных домов-самостроев выявили в РФ

Более 10 тыс. домов-самостроев выявили в России. Среди них и многоквартирные, и частные дома. Об этом рассказали во Всероссийском центре строительной политики. Там создают единый реестр незаконно возведенных объектов, чтобы решить проблемы людей, уже купивших квартиры в таких домах. Сейчас владельцы не могут оформить право собственности на жилье и рискуют лишиться его совсем, если дом снесут по решению суда. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Дагестан и Крым. Большинство многоквартирных домов возводят на землях, предназначенных для частного строительства.