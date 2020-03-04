Хуснуллин рассказал Путину о реализации нацпроектов в строительстве

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроектов в строительстве: «Доступное жилье и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры».