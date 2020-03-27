Ограничения на движение большегрузов отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области отменили объявленное ранее на апрель ограничение на движение фур с нагрузкой на ось более 5 т. Постановление губернатора Андрея Бочарова об этом опубликовано на сайте региональной администрации.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» напоминает, что ограничение должно было действовать с 1 по 30 апреля. Всем тяжеловесным фурам предписывалось ехать в объезд Первой и Второй Продольной, используя Третью Продольную магистраль.

Теперь власти решили объявить утратившим силу постановление от 25 февраля 2020 года. Агентство предполагает, что это может быть связано с необходимостью беспрепятственно доставлять важные грузы в период пандемии коронавируса.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области у четырех человек диагностирован коронавирус. Первый заболевший был выявлен 24 марта. Инфекцию нашли у женщины, вернувшейся из ОАЭ.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено порядка 541 тыс. случаев заболевания, скончались более 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Три человека умерли.

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