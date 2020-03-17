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Волгоградские учреждения культуры переводят на особый режим работы

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Музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Волгограда переводятся на особый режим работы из-за угрозы коронавируса. Мероприятия и выставки, предполагающие большое скопление людей, будут отменены или перенесены.

Замгубернатора Волгоградской области Владимир Попков, который курирует сферу культуры, рекомендовал госучреждениям отказаться от проведения выставок и экскурсий или изменить их сроки. Подобные переговоры сейчас ведутся с коммерческими организациями, которые запланировали концерты в Волгограде.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», некоторые музеи уже отказались по собственной инициативе от проведения мероприятий. Так, подобные меры ввели в Волгоградском областном краеведческом музее. Они начали действовать с 17 марта и продлятся пока неделю. Речь идет об отмене массовых мероприятий, музей для посетителей полностью не закрывается.

Информацию об отмене мероприятий пока не опубликовали музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Старая Сарепта». Но ожидается, что они пойдут на подобные меры в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.

16 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился приостановить проведение любых массовых мероприятий до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

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