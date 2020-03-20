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Массовые проверки водителей организованы в Волгоградской области

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Массовые проверки автомобилистов в Волгоградской области продлятся до конца недели. По итогам 19 марта инспекторы выявили свыше 800 различных нарушений и задержали 20 пьяных водителей. Из них двое повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

Наряду с этим в ходе профилактического мероприятия были раскрыты пять преступлений, а подозреваемые задержаны по горячим следам, сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» пресс-служба ГУ МВД по региону.

С начала года в Волгоградской области зарегистрировано 439 ДТП. В результате дорожных происшествий 51 человек погиб и 573 получили травмы. Почти каждое десятое ДТП свершил пьяный водитель.

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