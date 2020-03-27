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Власти Нижнего Тагила отдадут здание фонду помощи животным

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Благотворительный фонд помощи животным «Солнечный дом» получит в безвозмездное пользование от администрации Нижнего Тагила нежилое здание на улице Цементная. Пока неизвестно, как фонд будет использовать этот полуразрушенный дом – договор еще не заключен.

Как пишет ТагилСити.Ру, в соответствии с кадастровым номером, указанным в постановлении о передаче имущества, площадь помещения по этому адресу составляет 298 кв. м. Его кадастровая стоимость – около 1,8 млн рублей.

Из данных из открытых источников следует, что организация «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президент благотворительного фонда – Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом».

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