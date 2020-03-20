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Асфальтовый завод запустили в Нижнем Тагиле

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Первые 18 т асфальта, выпущенного на заводе в Нижнем Тагиле, направлены на ремонт улицы Краснознаменной, сообщает пресс-служба мэрии.

Затем рабочие будут выравнивать ямы на улице Октябрьской Революции. Подрядчик по ремонту проезжей части на Индустриальной также планирует запуск асфальтового завода в ближайшее время, передает ТагилСити.Ру.

«Пока будем делать локальные участки, проводить ямочный ремонт наиболее сложных и загруженных мест», — подчеркнул заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали порядка 140 км дорог в 2019 году. В Нижнем Тагиле провели работы на 30 км улиц, в Екатеринбурге — на 24 км. Проведен ремонт 69 км дорог местного и регионального значений длиной 84 км.

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