Бой Поветкина в Манчестере не планируют переносить из-за коронавируса
Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который должен пройти 2 мая в британском Манчестере, пока не планируется переносить из-за коронавируса.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который должен пройти 2 мая в британском Манчестере, пока не планируется переносить из-за коронавируса.
Подробнее — в сюжете «Известий».