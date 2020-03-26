Исследование выявило бытующие у россиян мифы и легенды о коронавирусе

Около 30% россиян считают, что ситуация с коронавирусом отображается в СМИ объективно. При этом 33% уверены, что он не настолько опасен, как говорят, свидетельствует исследование «Коронавирус — мифы и легенды», проведенное агентством «Михайлов и партнеры. Аналитика».

22% респондентов считают, что вирус недооценивают, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». 15% затруднились с ответом.

При этом 43% не доверяют официальной статистике заражения и считают, что она занижена.

Наибольшее доверие вызывают телевидение и радио (им склонны верить по 44% опрошенных), интернет-источники и рассказы знакомых кажутся достоверными 32% и 33% респондентов соответственно. При этом, несмотря на большое количество сообщений, участники исследования заявили о нехватке полезной информации. 80% респондентов рассказали, что активно обсуждают эту проблему со своими близкими, коллегами.

Почти две трети опрошенных (62%) заявили, что считают правдоподобной версию об искусственном создании вируса в лабораториях. 60% из них верят, что работу спонсировали государства, 20% — что за нее платили преступные организации, 16% — частные компании. Целью создания вируса 37% назвали снижение численности населения в Китае, 36% считают основной задачей снижение числа пожилых людей. 21% считает, что коронавирус создан в результате исследований по борьбе с другими вирусами. При этом 22% сторонников теории об искусственном создании считает, что COVID-19 появился в Китае.

Две трети всех опрошенных заявили, что отношение к Китаю на фоне распространения коронавируса в целом осталось прежним, 15% заявили, что среди их знакомых и друзей оно ухудшилось.

86% участников исследования заявили, что при появлении симптомов вируса обратились бы к медикам, 88% — что обязательно сказали бы родным и друзьям в случае, если бы у них обнаружили это заболевание. 81% сказали, что не стали бы скрывать информацию о том, что у кого-то из знакомых есть схожие симптомы. Из них 61% оповестили бы об этом своих родных и близких, а 46% сообщили бы в соответствующие учреждения.

Коронавирус повлиял на планы россиян и их повседневную жизнь. У 15% из них изменились планы на отпуск, 6% отменили рабочие поездки. 63% заявили, что стали чаще мыть руки, 46% ограничили посещение массовых мероприятий, 37% начали чаще проветривать помещения, 27% — реже ездить общественным транспортом. Почти столько же начали чаще делать влажную уборку. Каждый десятый заявил, что не предпринимал ничего. Среди мер профилактики также было названо ведение более активного образа жизни или частое употребление чеснока и алкоголя.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 800 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.