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В Казахстане от коронавируса скончался первый пациент

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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В Казахстане врачи зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, заявил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

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«К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата. Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Всё, что происходит сейчас, ― это испытание для всех нас», ― цитирует его ТАСС.

Также Абаев призвал выполнять все требования и предписания властей Казахстана по изоляции и карантину.

Ранее в этот день сообщалось, что в Нур-Султане и Алма-Ате с 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса будет поэтапно ограничиваться работа общественного транспорта.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 492 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 119 тыс.

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