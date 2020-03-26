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МВД приостановит личный прием граждан из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министерство внутренних дел (МВД) России из-за коронавируса с 27 марта приостанавливает личный прием граждан. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в ведомстве.

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра ведомства.

Как уточняется, заявление в министерство рекомендовано направлять через почту в письменном виде или в электронном письме. Возможные сроки возобновления личного приема в МВД не уточнили.

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Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 492 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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