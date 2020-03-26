Путин поручил кабмину утвердить до 15 апреля транспортную стратегию до 2035 года

Правительство России должно утвердить транспортную стратегию России до 2035 года в срок до 15 апреля. Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 4 марта 2020 года, опубликован 25 марта на сайте Кремля.

Транспортная стратегия обеспечивает достижение национальных целей развития страны на период до 2024 года, определенных указом главы государства от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В срок до 1 июня кабмин должен представить предложения по совершенствованию порядка проведения экспертизы проектной документации в части повышения точности определения сметной стоимости строительства с учетом особенностей и специфики деятельности на территориях Дальнего Востока и Крайнего Севера.

В феврале правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, которые планируют проекты в Арктике. Прежде всего речь идет о добыче углеводородов и строительстве портов.