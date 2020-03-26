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В Красноярске взорвали дымовую трубу старой теплоэлектростанции

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В Красноярске специалисты Сибирской генерирующей компании демонтировали старую трубу на ТЭЦ-1 при помощи направленного взрыва. Об этом 26 марта сообщил телеканал «Звезда».

«Это был управляемый промышленный взрыв, в мероприятии приняли участие представители руководства Сибирской генерирующей компании, администрации Красноярского края и города Красноярска», — приводит сайт kp.ru слова представителя пресс-службы СГК.

Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1 вошла в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», она включает в себя демонтаж двух труб высотой 105 м и трубы в 120 м. Первую трубу высотой 105 м ранее демонтировали в 2018 году, разобрав сначала вручную, а затем оставшуюся часть в 60 м разрушили с помощью взрыва, уточняет ТАСС. Третий подобный объект будет взорван в следующем году, пишет НСН. Взамен первой трубы возвели новую дымовую трубу высотой 275 м, в эксплуатацию ее планируется ввести уже летом 2020 года.

Федеральный план предписывает модернизацию предприятий и предусматривает снос определенных конструкций для строительства более современных труб с электрофильтрами. Делается это для того, чтобы снизить концентрацию выбросов в черте городских поселений.

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