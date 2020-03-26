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Пешеходная зона в створе проспекта Чехова появится в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону планируется разработать проект межевания территории, где в перспективе появится пешеходная зона в створе проспекта Чехова. Департамент архитектуры и градостроительства начал поиск подрядчика, который 1,2 млн рублей займется подготовкой документации, следует из публикации на портале госзакупок.

Речь идет об участке в границах улицы Седова, проспекта Богатяновский Спуск, Береговой и Нижебульварной. Новая пешеходная зона будет начинаться от проспекта Чехова, пройдет между мореходным училищем и Парамоновскими складами до улицы Береговой. Об этом пишет RostovGazeta. В городе также разработают проекты 12 территорий для строительства социально-значимых объектов.

Напомним, мост длиной 140 м возведут через Ростовское море. Строительство включено в документацию на реконструкцию улиц Кабалевского и Днепропетровской в микрорайоне Платовский. Новая переправа позволит решить проблему с дамбой, которой присвоили второй класс опасности.

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