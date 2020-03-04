Место для пешеходной улицы определяют в Уфе

В администрации Уфы практически решили вопрос об обустройстве пешеходной улицы. От автомобилей предлагают освободить часто улицы Октябрьской Революции.

По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, на территории сохранились дома конца XIX – начала XX века. По вопросу создания пешеходной улицы создана рабочая группа. Финальное решение пока не принято, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее для организации «Арбата» рассматривали несколько вариантов, в том числе участок улицы Советской между улицами Пушкина и Октябрьской Революции, а также улицу вдоль «Арт-Квадрата».

Ранее сообщалось, что в Ульяновске архитекторы предложили концепцию исторического центра города. В соответствии с ней улицу Бебеля необходимо расширить, а в переулке Пожарном — создать зеленую зону отдыха. Особое внимание планируется уделить информационным конструкциям, оформлению входов, тамбуров и спускам в подвальные помещения.