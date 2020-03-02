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Более 190 млн рублей потратят на дорожный ремонт в Уфе

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С 15 февраля коммунальные службы Уфы приступили к выполнению ямочного ремонта. С этого дня до 28 февраля уложено 544 т асфальтобетонной смеси на площади 3276 кв. м, сообщил мэр города Ульфат Мустафин.

По многочисленным обращениям граждан, а также для обеспечения безопасности дорожного движения по улице Пугачева начат ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси. Также по данной улице — на участке Бельской улицы до мостового перехода через реку Уфу — есть проект реконструкции.

Многочисленные жалобы поступают от горожан по поводу Дагестанской улицы в Дёмском районе. Здесь также разработан проект реконструкции. Стоимость работ составит порядка 11–12 млн рублей, передает ИА «Башинформ». Всего на ремонт дорог Уфе будет выделено 195 млн рублей.

Ранее Уфа присоединилась к всероссийской акции «Улица Победы». В городе приведут в порядок улицы, которые названы в честь участников Великой Отечественной войны. В перечень благоустройства попали улицы Новоженова, Мустая Карима, Ветошникова. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 22 участка улиц.

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