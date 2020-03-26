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Сотрудника ФНС обвинили в удалении данных о налогах в Астрахани

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В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при обращении с базой данных.

По данным следствия, в 2018 году сотрудник, находясь на рабочем месте, со служебного компьютера удалил из программного комплекса расчеты транспортного налога за два года в отношении физического лица. В итоге недоимка по налогу составила 54 тыс. рублей. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Омске суд отправил двух сотрудников полиции в СИЗО. По версии следствия, подозреваемые вымогали у частного риелтора 1,5 млн рублей, обещая не привлекать к уголовной ответственности.

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