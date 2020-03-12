Директора УК в Волгограде обвиняют в мошенничестве при ремонте дома

В Волгограде в мошенничестве обвиняется директор управляющей компании в Кировском районе. Нестыковки были выявлены во время проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками ОЭБ и ПК городского УМВД.

По предварительным данным, директор УК заключил договор на техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт имущества. Исполнителем оказалась его мать, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. После подписания акта о выполненных работах ее фирме были перечислены свыше 600 тыс. рублей.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, стоимость фактически выполненных работ составила 165 тыс. рублей. Подрядчик не отремонтировал оконные переплеты, дверные и оконные коробки, дверные полотна, не выполнил штукатурку стен и фасадов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее 12 марта сообщалось, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух мошенников, которые незаконным способом вступили в право наследования недвижимым имуществом в Петродворцовом районе.