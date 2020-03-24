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Директора «Ангарского трамвая» обвиняют в получении 1 млн рублей взятки

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В Иркутской области арестован директор МУП «Ангарский трамвай», обвиняемый в получении взятки свыше 1 млн рублей. По версии следствия, эту сумму мужчина получил от представителя юридических лиц за заключение договоров купли-продажи имущества в виде черного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию.

Общая сумма требуемой взятки составляла 2 млн рублей. С 2019 по 2020 годы в рамках договоренностей директора с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Ранее заместитель главы Барнаула был задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей.

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