Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей. Об инциденте в четверг, 26 марта, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов им. В.Н. Гулидова. Груз должны были доставить из российской столицы в Лондон.

В распоряжении журналистов оказалась фотография с места. Обстоятельства случившегося выясняются.

В конце мая прошлого года в Шереметьево начались проблемы с выдачей багажа. Неполадки затронули в основном терминалы D, E и F. В авиагавани трудности объяснили пиком пассажирских перевозок. Туристы дожидались выдачи чемоданов по 2,5 часа. В конце июля в Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации.