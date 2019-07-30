В Минтрансе сообщили об урегулировании ситуации с багажом в Шереметьево

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ситуация с багажом в московском аэропорту Шереметьево стабилизирована. Об этом во вторник, 30 июля, пишет «РИА Новости».

«Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня, где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию», — сказал он. По словам Дитриха, ситуация улучшилась в том числе благодаря приему дополнительного персонала и повышению зарплаты грузчикам.

9 июля в аэропорту Шереметьево состоялся пресс-брифинг, на котором первый заместитель генерального директора АО «МАШ» по производству Андрей Никулин принес всем пассажирам извинения, а также пообещал принять меры для решения проблем.

8 июля СМИ сообщили, что компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле. Однако позже Никулин опроверг эту информацию, отметив, что средняя зарплата за последний год у работников этой профессии не была ни 45 тыс. рублей, ни 200 тыс. рублей.

6 июля Минтранс потребовал решить ситуацию с багажом в Шереметьево до 15 августа.

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту начались в конце мая. Неполадки наблюдались в основном в терминале D, а также терминалах E и F. В авиагавани трудности объяснили пиком пассажирских перевозок. Туристы дожидались выдачи чемоданов по 2,5 часа.