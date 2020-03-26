Скончался заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» Баккер

Бывший президент нидерландского ФК «Витесс» Кес Баккер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщило издание De Gelderlander.

Баккер был госпитализирован 21 марта с симптомами коронавируса, который впоследствии подтвердился. Помимо этого, у экс-президента футбольного клуба был рак легких, пишет RT.

Кес Баккер был президентом «Витесса» в период с 2003 по 2004 год, затем — с 2008 по 2009 год, а также с 2016 по 2017 год. Кроме того, с 2016 года он являлся председателем наблюдательного совета клуба. Как отмечает «Москва 24», до работы в клубе он был начальником полиции.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. В Москве умерли два пациента.