ООН выделила $60 млн на борьбу с распространением коронавируса из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Ранее организация предоставила на эти цели $15 млн. В рамках гуманитарного плана ООН потратит $2 млрд. Запланирована финансовая поддержка беднейших стран в отдельные регионы. В Африку и Азию доставят лабораторное оборудование для тестирования на вирус и медикаменты. В лагерях и селениях установят станции для мытья рук.