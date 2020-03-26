Слабый рубль и теплая погода подстегнули спрос на мотоциклы

В марте 2020 года спрос на мотоциклы и другой мототранспорт в стране вырос на 38% к прошлогодним показателям. Об этом сообщается в материалах «Авито Авто», с которыми ознакомились «Известия».

Причем, в Москве и Московской области, а также ЦФО всплеск интереса еще выше (+43%).

«Рынок оживили снижение курса рубля, а также более ранние, чем обычно, начало весны и ожидание начала мотосезона», — пояснили «Известиям» в «Авито Авто».

Больше всего спрос подскочил на мопеды и скутеры (+53%), что в «Авито» связывают с опасениями повышения цен на эти товары и опасениями приостановки поставок из Китая и Японии. Падающий рубль также подстегнул интерес россиян к мотоциклам и квадроциклам (по обоим категориям +45%). Это относительно дорогостоящая техника, которую покупатели решили обновить из-за ожидаемого повышения цен, связанных с валютными колебаниями.

В «Аоями Моторс» (мотоциклы Honda, Kawasaki, Suzuki, KTM) сказали «Известиям», что спрос остается стабильным, но из-за коронавируса произошла задержка поставок и люди ждут заказанные новые модели 2020 года. Поэтому в апреле можно ждать всплеска продаж, отметил представитель дилера.

Также на 22% выросло число поисковых запросов в категории «Водный транспорт». Наиболее активный рост спроса отмечен в крупнейших городах — Москве (+32%) и Санкт-Петербурге (+43%). Самыми популярными позициями являются различные виды лодок, что в сервисе также связывают с ранним приходом весны.

При этом динамика спроса на легковые автомобили, по данным «Авито Авто», осталась практически на прошлогоднем уровне. Спрос на машины немного вырос после 9 марта, когда началось резкое ослабление рубля. Но всплеск интереса к легковым автомобилям оказался небольшим (+3,6% относительно 2019 года) и продолжался лишь до середины марта, а затем сошел на нет. Машины начали активнее покупать и продавать жители отдельных регионов. Так, в Краснодарском крае и Ростовской области отклонение от годичного тренда достигло +8% и +6% соответственно.

С 9 по 25 марта курс национальной валюты снизился с 67 до 78 рублей за доллар на фоне развала глобальной сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти (в моменте курс превышал 80 рублей за доллар).