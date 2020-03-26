Мост демонтировали в Оренбургской области из-за угрозы подтопления

Подъездной путь к нескольким поселкам временно ликвидировали в Оренбургской области из-за угрозы подтопления. Транспортная доступность сохранится за счет переправы.

По данным правоохранительных органов, движение было ограничено на автомобильной дороге Покровка–Дивнополье. Из-за паводка возник риск подтопления понтонного моста. На период прохождения паводка конструкция была демонтирована. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

У подъезда к мосту установлены запрещающие знаки. Во время отсутствия моста будет работать лодочная переправа.

Ранее в Бузулукском районе ограничили движение по мосту через реку Самару на дороге Колтубановский–Колтубанка. Причиной также стали противопаводковые мероприятия.