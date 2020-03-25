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Мосты отремонтируют на федеральных трассах в Татарстане

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Два мостовых сооружения на федеральных трассах в Татарстане отремонтируют в 2020 году. Работы планируют завершить осенью.

На дороге Казань–Буинск–Ульяновск будет отремонтирован мост через реку Свиягу. Особое внимание там уделят мостовому полотну. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, организуют водоотвод и заменят барьерное ограждение. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Также планируется обустройство очистных сооружений. Ремонт завершится в ноябре.

Также работы пройдут на путепроводе на 807 км трассы М7 «Волга». У сооружения отремонтируют опоры, пролетное строение и мостовое полотно. Мост будет готов в октябре 2020 года.

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