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Шлеменко заявил о готовности биться с Емельяненко по правилам MMA

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готов драться с Александром Емельяненко по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Об этом в четверг, 26 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Принял этот вызов. Я не привык бегать от вызовов, прятаться», — сказал Шлеменко.

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Он отметил, что поединок с Емельяненко будет не только большим событием для России, но и для мира. «Нужно понимание — сколько времени есть, как сделать подготовку, где найти спарринг партнеров в наше сложное время с коронавирусом», — подчеркнул спортсмен.

Вместе с тем, по словам Шлеменко, принимая условия Емельяненко, он ставит себя в заведомо невыгодное положение, так как уступает своему оппоненту в массе, однако он надеется показать в этом поединке и свои лучшие качества.

«У меня есть преимущество в скорости, и я считаю, что у меня есть преимущество в более разносторонней технике ведения боя. Ну, и опыт», — добавил боец.

25 марта президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предостерг Шлеменко от битвы с Емельяненко по правилам MMA. Он отметил, что Шлеменко просто уступает физически сопернику и его габаритов не хватит, чтобы одолеть Емельяненко.

Шлеменко в своей карьере одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Емельяненко в своем активе имеет 28 побед в 36 поединках.

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