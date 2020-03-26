Новозеландский стрелок признал свою вину в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину, сообщает газета New Zealand Herald.

Как сообщает издание, 29-летний австралиец признался в ходе видеовыступления на заседании суда в Крайстчерче, что совершил убийство 51 человека во время стрельбы в двух мечетях города.

14 июня Брентон Таррант не признал свою вину. Эксперты признали Тарранта дееспособным, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».