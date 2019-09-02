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Опубликовавшим видео атаки в Крайстчерче лицам предъявили обвинения

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Фото: TASS/Yui Mok
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В Новой Зеландии предъявили обвинения 35 людям, которым инкриминируют распространение и хранение видеозаписи атаки на мечети города Крайстчерч. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает Radio New Zealand.

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Обвинения были предъявлены в период до 21 августа, причем в 14 случаях дела дошли до суда, еще 10 дел были переданы в суд по делам несовершеннолетних. В девяти случаях вместо обвинений были предъявлены одно письменное и восемь устных предупреждений. Кроме того, обвинения в отношении двух человек были сняты.

14 июня австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину. Эксперты признали Тарранта дееспособным, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».

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