Стрелок из Крайстчерча отправил россиянину письмо о «грядущем великом конфликте»

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, отправил из тюрьмы письмо в Россию, в котором упомянул некий «грядущий великий конфликт». Об этом пишет в среду, 14 августа, RNZ.

Уточняется, что послание содержит 16 страниц. Таррант рассказал получателю письма Алану из России о своих впечатлениях от поездки в РФ в 2015 году. Кроме того, в тексте содержится предупреждение о грядущем «великом конфликте».

Власти Новой Зеландии признали, что разрешение на отправку этого письма было ошибкой. Отмечается, что процедура регулирования корреспонденции обвиняемого была изменена управлением исправительного учреждения. Министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис заявил, что нельзя допускать повторную отправку подобных посланий.

«Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено», — заключил он.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».