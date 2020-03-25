Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания, пишет «Газета.ру»

19 марта Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2. Запуск полномасштабного тестирования разработанной методики планируется в апреле.

Росздравнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) создан в 2004 году по президентскому указу.