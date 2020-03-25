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IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова на 15 месяцев за наркотики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной ассоциации хоккея (IIHF) в среду, 25 марта.

«26-летний российский защитник Кирилл Дьяков из клуба КХЛ «Адмирал» (Владивосток) получил дисквалификацию на 15 месяцев после получения положительного результата теста на бензоилекгонин (кокаин)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проба была взята в ноябре прошлого года после матча КХЛ против московского «Спартака». Дьяков отказался от дисциплинарного разбирательства.

В январе допинг-тест провалил чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин.

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