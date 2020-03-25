Массовые мероприятия в Воронежской области перенесут на осень

Власти Воронежской области отменили все массовые мероприятия до 1 июля из-за вспышки COVID-19. На данный момент официально зарегистрировано шесть случаев заболевания. По данным регионального правительства, рассматривается перенос событий на осень.

Исключениями станут празднование Дня Победы и детский летний отдых. Подготовка к 9 мая идет в штатном режиме. Оздоровительные лагеря готовят к сезону с учетом повышенных норм безопасности, передает ИА «Абирег».

Ранее в Воронеже сотрудники городского предприятия «АТП-1», которое обслуживает 11 маршрутов, начали распылять дезинфицирующие вещества в автобусах. Также салоны в обязательном порядке протирают обеззараживающим раствором несколько раз в день.