Дезинфицирующие средства начали распылять в воронежских автобусах

В Воронеже сотрудники городского предприятия «АТП-1», которое обслуживает 11 маршрутов, начали распылять дезинфицирующие вещества в салонах автобусов. Это делается в связи с угрозой распространения коронавируса.

С 16 марта салоны в обязательном порядке протирают обеззараживающим раствором несколько раз в день: перед выходом на маршрут, после возвращения автобуса в парк и после каждого круга по маршруту на конечной остановке. С 20 марта к этому еще решили добавить распыление средств внутри автобуса. Такие обработки будут проводиться ежедневно, пишет ИА «Абирег».

Как пояснил исполнительный директор «АТП-1» Владимир Георгиевский, в состав средства защиты входит хлор или иные эффективные против вирусов действующие вещества. Его достаточно распылять в салоне один раз в сутки. Обработка длится около пяти минут и абсолютно безопасна для человека. Все вещества одобрены Роспотребнадзором.

Руководство предприятия также ужесточило контроль за здоровьем водителей. Сотрудников не выпускают к выходу на маршрут даже при самых легких симптомах ОРВИ. За ними устанавливают наблюдение.

Ранее сообщалось, что в Москве водителям общественного транспорта запретили контактировать с пассажирами при покупке билетов. У каждого сотрудника перед выходом на линию измеряют температуру. Транспорт проходит санитарную обработку.