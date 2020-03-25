Общественная баня горела в Петрозаводске

Популярная общественная баня загорелась на улице Лесная в Петрозаводске. По данным регионального МЧС, 24 марта огнем была повреждена одна из парилок.

Для ликвидации возгорания, которая длилась два часа, привлекались пожарно-спасательные подразделения. Всего при тушении были задействованы 24 человека личного состава и восемь единиц техники.

Как отмечает ИА «Карелinform», некоторые горожане считают, что баня на Лесной является не безопасным местом для посетителей. Проводится проверка с целью установления причин и обстоятельств пожара.