Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%, в качестве стимуляции работодателей для повышения зарплат своим сотрудникам.

Как отметил лидер, предложенная им мера является долгосрочной.

«Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза — с 30 до 15 % — снизить для них размер страховых взносов»,— сказал глава государства в ходе телеобращения к гражданам в связи с коронавирусом.

По словам Путина, пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. В случае, если зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка остается прежней.

Ранее в этот же день стало известно, что глава государства выступит с обращением к народу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что такая необходимость возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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