Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области в среду, 25 марта.

Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова. Столкнулись иномарки Opel и Kia. В результате ДТП трое взрослых и один ребенок получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в среду сообщалось, что пять человек получили травмы в результате опрокидывания маршрутки в Ставропольском крае. Пострадавших доставили в больницы.