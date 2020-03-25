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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области в среду, 25 марта.

Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова. Столкнулись иномарки Opel и Kia. В результате ДТП трое взрослых и один ребенок получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в среду сообщалось, что пять человек получили травмы в результате опрокидывания маршрутки в Ставропольском крае. Пострадавших доставили в больницы.

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